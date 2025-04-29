Torbalı'nın Tüm Sokakları 360 Derece Görüntüleme ile Dijital Ortama Aktarılıyor

(İZMİR) - Torbalı'nın tüm sokakları, özel sensör ve kameralarla donatılmış mobil haritalama aracı tarafından detaylı taranmaya başlandı. Yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntülerle sokakların güncel hali kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılıyor.

Torbalı Belediyesi, sürdürdüğü dijital dönüşüm çalışmaları kapsamda ilçenin tüm cadde ve sokaklarını, 360 derece panoramik görüntüleme mobil haritalama sistemiyle kayıt altına alıyor. Torbalı'nın tüm sokakları, özel sensör ve kameralarla donatılmış mobil haritalama aracı tarafından detaylı taranmaya başlandı. Yüksek çözünürlüklü 360 derece görüntülerle sokakların güncel hali haritalandırılarak dijital ortama aktarılıyor. Sistem ile ilçenin tüm cadde ve sokakları dijital olarak kayıt altına alınacak.

Elde edilen veriler, imar planları başta olmak üzere altyapı çalışmalarına, çevre düzenlemeleri, kaçak yapı tespiti ve kentsel dönüşüm süreçlerine kadar birçok alanda kullanılacak. Ayrıca kaçak yapılar ile işgaliye alanları gibi sorunlu yerler kolayca tespit edilebilecek. Torbalı'nın envanterini çıkaracak olan sistem, vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine de olanak tanıyacak.

"Torbalı'yı teknolojik açıdan daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz"

Torbalı'ya daha donanımlı bir şekilde hizmet etmeyi hedeflediklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "360 derece panoramik mobil haritalama sistemiyle ilçemizin tüm sokaklarının güncel halini kayıt altına alarak belediyemizin Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri tabanını oluşturuyoruz. Tüm cadde ve sokakları internet sitemizden ilçe sakinlerimizin kullanımına açacağız. Vatandaşlar çevrimiçi olarak internet üzerinden kolaylıkla görüntülere ulaşabilecek" dedi. Açıklamalarını sürdüren Başkan Demir, "Elde ettiğimiz veriler ile imar planlamalarını, alt yapı çalışmalarını, çevre düzenlemelerini, kaçak yapıları, kentsel dönüşüm süreçlerini ve işgaliye alanlarını kolayca tespit edeceğiz. Böylelikle hem hizmetlerimizin kalitesini hem de hızını artıracağız. Ayrıca olası bir acil durum yönetiminde de sistemden fayda sağlayacağız. Torbalı'yı teknolojik açıdan daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.