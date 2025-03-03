Toronto'da Uluslararası Madencilik Kongresi Başladı

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TORONTO, 3 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2025 Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği Uluslararası Kongresi'nde madencilikte kullanılmak üzere geliştirilen robotik köpeği inceleyen insanlar, 2 Mart 2025.

Kanada Maden Arama ve Geliştirme Derneği Uluslararası Kongresi pazar günü Kanada'nın Toronto kentinde başladı. 135'ten fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 27.000 katılımcıya kapılarını açan kongrenin 5 Mart'a kadar süreceği belirtildi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)