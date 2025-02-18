Toronto Havalimanı'nda Uçak Kazası

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OTTAWA, 18 Şubat (Xinhua) -- Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta Havayolları uçağının iniş sırasında ters dönmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Büyük Toronto Bölgesi Havalimanları İdaresi CEO'su Deborah Flint, düzenlediği basın toplantısında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen kaza sırasında uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 80 kişinin bulunduğunu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

Kazaya karışan Delta Havayolları uçağının ABD'nin Minneapolis kentinden geldiğini belirten Flint, kaza nedeniyle havalimanındaki iki pistin önümüzdeki birkaç gün boyunca kapalı olacağını sözlerine ekledi.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturmayı yürüteceğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu.

Havacılık uzmanı Phyl Durdey, CTV News televizyon kanalına yaptığı açıklamada uçağın dönmesinin çok sayıda nedeni olabileceğine işaret ederken, olay yeri video görüntülerine bakıldığında bölgedeki şiddetli rüzgarların olaya sebebiyet vermiş olabileceğine dikkat çekti.

Ulaştırma Bakanı Anita Anand da Pearson havalimanındaki bu vahim olayı yakından takip ettiğini ifade etti.