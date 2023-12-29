Toroslar\'da Yol Bakım ve Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinin mahallelerinde yol bakım ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çağdaşkent ve Çukurova mahallelerindeki yollarda bakım ve sıcak asfalt serim çalışması yaptı.

Ekipler, iş makinesiyle asfalt döktükleri mahallelerin yollarını düzeltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilçenin yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçladıklarını kaydetti.