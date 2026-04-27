Tortu Projesi: Sanatın Dönüşümü 31 Fıçı ve Tuvalde Buluşuyor

27.04.2026 14:57
Kavaklıdere Şirketler Grubu ve Platform A Sanat Galerisi iş birliğiyle düzenlenen Tortu Projesi, ikinci kez kapılarını açarak 31 sanatçıyı, 31 fıçıyı ve 31 tuvali bir araya getiriyor. Sergi, 10 Mayıs'a kadar Platform A Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Tortu Projesi, 31 sanatçıyı ve eserlerini bir araya getirerek sanatın dönüşümünü sergiliyor. Kavaklıdere Şirketler Grubu ve Platform A Sanat Galerisi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, bu yıl ikinci kez kapılarını açarak 31 sanatçıyı, 31 fıçıyı ve 31 tuvali aynı yaratıcı zemin üzerinde buluşturuyor. 25 Nisan'da başlayan sergi, 10 Mayıs'a kadar Platform A Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide, zamanın ağırlığını taşıyan fıçılar, sanatçının dokunuşuyla yeni bir kimlik kazanıyor. Her fıçıya, duvarda fıçı kapağı ölçüsünü çağrıştıran dairesel bir tuval eşlik ediyor. "31 sanatçı, 31 fıçı, 31 tuval" fikri, ortak bir hafıza çalışması olarak değerlendiriliyor. Tortu II, Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Aydın ve Konya'dan gelen sanatçıların katılımıyla farklı kuşakları ve sanat dillerini aynı kavram etrafında bir araya getiriyor.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Asiye Sarıoğlu, Aykut Öz, Bala Kavlakoğlu, Baran Kamiloğlu, Bekir Kıraç, Bilal Hakan Karakaya, Burak Erim, Büşra Aktekinoğlu Babat, Cansu Dinç, Cezmi Orhan, Erol Pelioğlu, Fatih Kızılcan, Filiz Pelit, Funda İyce Tuncel, Işın Nur Cicerali, Kadir Öztoprak, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Babat, Mehmet Yıldırım, Mihriban Mirap, Mustafa Erol, Mustafa Sönmez, Nihat Kahraman, Nihat Kemankaşlı, Rukiye Epli Dede, Sibel Ünalan, Sinan Dağ, Şeniz Aksoy, Talat Ayhan, Tuğçe Diri ve Umut Karaman yer alıyor.

Baran Kamiloğlu'nun "Umut" adlı çalışmasında, dairesel tuvaldeki kalabalık ve fırtınalı geçiş duygusu, fıçının yüzeyinde sarı ve turuncu tonlarıyla daha canlı bir enerjiye dönüşüyor. Bala Kavlakoğlu'nun "Us Yasası" ise daha içe dönük ve katmanlı bir yüzey oluşturuyor; toprağı, pası ve eski bir haritanın solmuş izlerini andıran tonlar, fıçının ahşap gövdesiyle bütünleşiyor. Nihat Kahraman'ın "Yeni Boyut Arayışı" adlı eserinde renk dinamik ve coşkulu; dairesel tuvaldeki doğa, ağaç, figür ve hareket duygusu, fıçının üzerinde kırmızı, mor, yeşil ve sarı kuşaklarla genişliyor. Funda İyce Tuncel'in "Karşı Sahilin Yüzleri Serisi" ise figüratif yönü güçlü bir şekilde ortaya koyuyor; dairesel tuvalde iki kadın yüzüyle kurulan bakış, fıçının gövdesinde daha çoğul ve sahneli bir anlatıya dönüşüyor.

Tortu II, yalnızca ortak bir malzeme üzerinden kurulmuyor; her sanatçı, fıçı ile tuval arasında kendi dilini, belleğini ve ritmini arıyor. Aynı yüzey, her elde farklı bir zamana, imgeye ve duyguya açılıyor. Sergide tortu, zamanın, emeğin, bekleyişin ve dokunuşun bıraktığı derin bir anlam kazanıyor. Her fıçı, geçmişte üstlendiği işlevi terk etmiyor; onu sanatın diliyle yeniden inşa ediyor. Kavaklıdere geleneğinin kurucularından Cenap And'ın kültüre ve sanata bakışı da projenin arka planında hissediliyor. And'ın 1973 yılında kurduğu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye'de klasik müziğin gelişmesine katkıda bulunuyor. Tortu II de bu kültürel sürekliliğin görsel sanatlar alanındaki yeni halkalarından biri olarak değerlendirilebilir.

Platform A Sanat Galerisi'nde 10 Mayıs'a kadar izlenebilecek Tortu II, yalnızca bir sergi değil; zaman, emek, dönüşüm ve belleğin iç içe geçtiği özel bir buluşma alanı. Her fıçı, yeniden yaşamaya başlamış bir nesne gibi duruyor. Her tuval de onun yanında, bu yeni yaşamın rengini tutuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

