Tortum Gölü'nde Yaban Hayat Zenginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tortum Gölü'nde Yaban Hayat Zenginliği

Erzurum'daki Tortum Gölü, yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

08.11.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tortum Gölü yaban hayata ev sahipliği yapıyor

ERZURUM - Erzurum'da sahip olduğu eşsiz doğası ve tarihiyle gezginlerin önemli uğrak yerlerinden birisi olan Tortum Gölü, barındırdığı yaban hayatıyla da ilgi çekiyor.

Tortum Gölü Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırlarında Tortum Çayı üzerinde, 1791 yılında oluşmuş bir heyelan set gölü. Kemerlidağ yamacından kopan kalker blokları çayın önünü kapatmış, yaklaşık 50 m yükseklikte bir set meydana getirdi. Buradan düşen sular da Tortum Şelalesini oluşturuyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Tortum Şelalesi girişinde bulunan Tortum gölü sulak alanı her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan bölge bazı kuş türlerinin yumurtlama alanı olarak biliniyor. Bu kuş türlerinden bir tanesi olan ak balıkçıl, drone kamerası ile görüntülendi. Birçok kuş türünün sadece uğrak noktası olan bu bölge akbalıkçın ve angıt kuşlarının sabit olarak kaldığı bir bölge. Bölgede üreyip yumurtlayıp çoğalıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından gelen meraklı kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olan Uzundere dünya üzerinden nadir olan bazı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar gölün ekosisteminin sürdürülmesinin, bölgenin doğal güzelliklerinin ve tarihi mirasının gelecek nesillere ulaşması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu sıkça dile getiriyor. Tortum Gölü, hem doğa severler hem de tarih meraklıları için keşfedilmesi gereken bir güzellik olarak ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

Uzundere, Erzurum, Güncel, Tortum, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tortum Gölü'nde Yaban Hayat Zenginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tortum Gölü'nde Yaban Hayat Zenginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.