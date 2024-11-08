Tortum Gölü'nde Yaban Hayat Zenginliği

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Tortum Gölü yaban hayata ev sahipliği yapıyor

ERZURUM - Erzurum'da sahip olduğu eşsiz doğası ve tarihiyle gezginlerin önemli uğrak yerlerinden birisi olan Tortum Gölü, barındırdığı yaban hayatıyla da ilgi çekiyor.

Tortum Gölü Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırlarında Tortum Çayı üzerinde, 1791 yılında oluşmuş bir heyelan set gölü. Kemerlidağ yamacından kopan kalker blokları çayın önünü kapatmış, yaklaşık 50 m yükseklikte bir set meydana getirdi. Buradan düşen sular da Tortum Şelalesini oluşturuyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Tortum Şelalesi girişinde bulunan Tortum gölü sulak alanı her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların uğrak noktası olan bölge bazı kuş türlerinin yumurtlama alanı olarak biliniyor. Bu kuş türlerinden bir tanesi olan ak balıkçıl, drone kamerası ile görüntülendi. Birçok kuş türünün sadece uğrak noktası olan bu bölge akbalıkçın ve angıt kuşlarının sabit olarak kaldığı bir bölge. Bölgede üreyip yumurtlayıp çoğalıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından gelen meraklı kuş gözlemcilerinin uğrak noktası olan Uzundere dünya üzerinden nadir olan bazı kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar gölün ekosisteminin sürdürülmesinin, bölgenin doğal güzelliklerinin ve tarihi mirasının gelecek nesillere ulaşması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu sıkça dile getiriyor. Tortum Gölü, hem doğa severler hem de tarih meraklıları için keşfedilmesi gereken bir güzellik olarak ifade ediliyor.