Torun Dedeyi Bıçakladı, Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K'nin (73), dün akşam evinde bıçaklanmasının ardından gözaltına alınan torunu İbrahim İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kemal K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K, tartışma sırasında torunu İbrahim İ. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmıştı.