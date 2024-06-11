Tosya'da Bahar Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Tosya'da Bahar Şenliği Düzenlendi

Tosya\'da Bahar Şenliği Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen bahar şenliğinde öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, şenlikte yapılan etkinlikler hakkında bilgi verirken, açılışa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

11.06.2024 14:43
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bahar şenliği düzenlendi.

Tosya Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, müfredat kapsamında öğrencilerin yaptığı eserleri yıl sonunda sergilediklerini söyledi.

Şenlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan 130 resmin sergilendiği anlatan Demirci, "İki gün boyunca açık kalacak olan sergimizde birbirinden değerli resimlerimiz sizlerin beğenisine sunulmuştur. Yine şenlik kapsamında öğretmen ve velilerimiz tarafından hazırlanan kermesimiz ile müzik dinletisi de yer almaktadır. Katılımlarınızdan ötürü sizlere ve şenliğin hazırlanmasında başta öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar daha sonra resim sergisini ve kermesi gezdi. Tosya Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Hüseyin Tümtürk tarafından katılımcılara şenlik hakkında bilgiler verildi. Çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şenliğin açılışına, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Cumhuriyet Savcısı Ömer Kalaycı, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ile protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da Bahar Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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