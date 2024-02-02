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Tosya'da camiye yardım adı altında haksız para toplayan kişi kaçtı - Son Dakika
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Tosya'da camiye yardım adı altında haksız para toplayan kişi kaçtı

Tosya\'da camiye yardım adı altında haksız para toplayan kişi kaçtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cuma namazı sonrası bir kişi, 'camiye yardım' adı altında haksız yere para toplamaya başladı. Ancak, cemaatin şüphelenmesi üzerine kaçan dolandırıcı, topladığı paralarla birlikte camiden uzaklaştı. Durum polise bildirildi ve dolandırıcının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

02.02.2024 20:21
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde cuma namazı sonrası 'camiye yardım' adı altında haksız yere para toplayan kişi, cemaatin müdahalesi sonrası paralarla birlikte kaçtı.

Olay, Tosya Şekerci Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı sonrası bir kişi yardım kutusu açarak cami için yardım toplamaya başladı. Namazdan sonra camiden çıkan cemaat kutuya para atmaya başladı. Ancak, para toplayan kişinin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, sorular sormaya başlayınca panikleyen kişi topladığı paralarla camiden uzaklaştı.

Tosya Müftülüğü, durumu polise bildirdi. Cemaatten haksız yere para toplayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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