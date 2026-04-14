Tosya'da İki Kaza: 4 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı 2 kazaya dair anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte ilk kaza, sabah saatlerinde Kastamonu Caddesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 37 DD 147 plakalı minibüs ile ekmek taşıyan Serhan A.'nın kullandığı 37 ES 600 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücülerle minibüsteki Sinan K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Öğle saatlerinde de Tosya Sakarya İlkokulu önünde meydana gelen ikinci kazada ise Ahmet M. yönetimindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan minibüse çarptı. Motosikletten düşen Ahmet M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet M., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazalardaki toplam 4 yaralının durumunun da iyi olduğu belirtildi. Yaşanan kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Bünyamin KARACAN/TOSYA, (Kastamonu),