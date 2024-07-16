Tosya'da oto tamircilere hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi verildi

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oto tamiri yapan ustalara hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi verildi.

Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yücel Gecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde ilçedeki oto tamir ustalarına hibrit ve elektrikli araçlar eğitimi verildiğini söyledi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Adem Yiğit tarafından verilen ve 3 gün süren eğitime 13 ustanın katıldığını belirten Gecioğlu, şunları kaydetti:

"Hibrit ve elektrikli araçlar her geçen gün gelişmekte ve hızla yayılmaktadır. Bu araçlar sayesinde, enerji verimliliğinin yükselmesi ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek adına düzenlediğimiz eğitime katılan ustalarımız, hibrit ve elektrikli araçları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Aracın sistemini oluşturan parçaların çalışma prensiplerini, üzerinde bulunan yüksek voltajın oluşturduğu güvenlik riski ile gerekli güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu öğrendiler. Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 kara yolu üzerinde yer alan Tosya oto sanayisinin hem bölgesine hem de bu yolda seyahat eden sürücülere daha kaliteli hizmet verebilmesi adına yaptığımız bu tür çalışmalar aralıksız devam edecek."