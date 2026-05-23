Tosya'da Pikap Devrildi, 4 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
R.T'nin (48) kullandığı 59 HP 422 plakalı pikap, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi Çaykayı köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki M.T. (41), H.E.T. (15) ve E.E.T. (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
