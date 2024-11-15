Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.Ş. yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığına ait kitap yüklü 06 DV 5662 resmi plakalı kamyon, Tosya-Kastamonu yolu Ekincik köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?