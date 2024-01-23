Tosya\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya'da, iş yeri ve ikamette arama yapıldı.
Aramalarda, 1,4 gram esrar, 8,2 gram bonzai, 16 sentetik ecza hapı, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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