Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda D-100 Karayolu üzerinde şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 393,38 gram metamfetamin ve 65,08 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),