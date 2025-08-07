Tosya\'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mahsun H'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede Türkan H. ve Kudret H'ye ait evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
