Tosya ve Küre'de Kar Yağışı Etkili

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Kastamonu'nun Tosya ve Küre ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Tosya ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezi ve köylerde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, merkez ve köylerde ulaşımın aksamaması için gerekli çalışmaları yaptı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.

Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Küre ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıktığı ilçede, Özel İdare ve Belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.