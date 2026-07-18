Tosya'ya Yeni Hizmet Araçları - Son Dakika
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Tosya'ya Yeni Hizmet Araçları

Tosya\'ya Yeni Hizmet Araçları
18.07.2026 19:14
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Tosya Belediyesi, 100 milyon lira değerinde 14 yeni aracı hizmete sundu.

Tosya Belediyesi tarafından satın alınan 14 araç ve iş makineleri hizmete sunuldu.

Üçolukları Milli Parkı'nda düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hizmet araçlarını şehrin kullanımına sunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hizmet araçlarının değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğuna dikkati çeken Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"En güzel tarafı da sadece 20 milyon lira kredi çekerek 80 milyon lirasını gerek hibe gerekse öz kaynaklarımızla ödeyerek araçları, belediyemize, şehrimize kazandırdık. Desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a şükranlarımızı arz ediyoruz. İl başkanlığımız, ilçe başkanlığımız ve çalışma arkadaşlarımızla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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