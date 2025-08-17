TotalEnergies'in Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
TotalEnergies'in Ruhsatı İptal Edildi

17.08.2025 20:24
Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, TotalEnergies'in hidrokarbon arama ruhsatını iptal etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Yüksek Mahkeme, Fransız şirketi TotalEnergies'in ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için aldığı hidrokarbon arama ruhsatını iptal etti.

Güney Afrikalı çevre örgütleri "Natural Justice" ve "Green Connection"ın, TotalEnergies'in Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki kıyı şeridinin açıklarında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda hidrokarbon arama ruhsatının iptali talebiyle açtığı dava Batı Cape Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, hidrokarbon arama faaliyetlerinin çevresel etkilerin gerektiği şekilde değerlendirilmemesi ve olası petrol sızıntısı riskleri konusunda kıyı bölgesinde yaşayan yerel halkın yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle ruhsatın iptaline karar verildiği bildirildi.

Green Connection'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu dava, tüm Güney Afrikalılar için ve hatta etkilenebilecek komşularımız için önemli bir zafer. Projelere ciddi çevresel ve sosyal riskler taşıdığında ne beklenmesi gerektiği konusunda net bir mesaj veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika kıyılarında hidrokarbon faaliyetleri

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, 2023'te TotalEnergies'e ülkenin güneybatı kıyılarındaki 10 bin kilometrekarelik bir alanda en fazla 5 keşif kuyusu ile sınırlı olacak şekilde hidrokarbon arama ruhsatı vermişti.

Güney Afrika mahkemesi daha önce 2022'de, Shell'in Doğu Cape açıklarında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin, bölgedeki deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğine dair güçlü kanıtlar olduğu gerekçesiyle durdurulması kararı almıştı.

Kaynak: AA

