Touadera, Üçüncü Dönem İçin Yemin Etti

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 28 Aralık 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından üçüncü görev dönemi için yemin etti.

Başkent Bangui'deki bir stadyumda düzenlenen ve canlı yayınlanan yemin törenine, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Afrika Birliği Dönem Başkanı olan Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani'nin de aralarında bulunduğu Afrikalı liderler katıldı.

Touadera, yemin ederek üçüncü görev dönemine resmen başladı.

Anayasa Konseyince onaylanan kesin sonuçlara göre Touadera, aralık ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 77,9'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

68 yaşındaki Touadera, ilk kez 2016'da cumhurbaşkanı seçilmiş, 2020'de yapılan seçimlerin ilk turunda ise oyların yüzde 53,16'sını alarak görevini sürdürmüştü.

Ülkede 2023'te düzenlenen anayasa referandumuyla cumhurbaşkanlığı görev süresi 7 yıla çıkarılmış ve dönem sınırlaması kaldırılmıştı. Söz konusu değişiklik, Touadera'nın üçüncü kez aday olmasının önünü açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Orta Afrika Cumhuriyeti, 2019'daki barış anlaşmasına rağmen güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Ülkede 2 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, yaklaşık 1 milyon kişi ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş durumda.