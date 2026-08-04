Toyota'nın Karı Yüzde 75,6 Arttı - Son Dakika
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Toyota'nın Karı Yüzde 75,6 Arttı

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Toyota, nisan-haziran döneminde net karını 1,48 trilyon yene çıkararak yüzde 75,6 artırdı.

Toyota Motor, nisan-haziran döneminde net karını yüzde 75,6 artırarak 1,48 trilyon yene (9,4 milyar dolar) çıkardı.

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, yaptığı açıklamada, 2026 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri ve beklentilerini duyurdu.

Buna göre Toyota, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde net karını yüzde 75,6 artırarak 1,48 trilyon yene (9,4 milyar dolar) yükseltti.

Japon yeninin döviz karşısında değer kaybı sürmesi ile deniz aşırı araç satışlarındaki artışın sağladığı döviz girdisi net karı olumlu etkiledi.

Araç satış gelirleri yüzde 10,4 artışla 13,5 trilyon yene (85 milyar dolar) yükseldi ve 3 aylık dönem için şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

Net kar beklentisi

Şirket, Mart 2027'de sona erecek 2026 mali yılı kapsamlı net kar beklentisini, daha önce duyurduğu 3 trilyon yenden 3,25 trilyon yene yükseltti.

Toyota Baş Muhasebe Müdürü (CAO) Azuma Takanori, gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin 2030'a kadar hibrit batarya üretimini artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini bildirdi.

Üretici şirket, 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde 5,39 milyonla "küresel bazda en çok araç satan" ünvanını üst üste 7. kez korumuş ve en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bırakmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toyota'nın Karı Yüzde 75,6 Arttı - Son Dakika

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