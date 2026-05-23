Trablus'ta Kurban Bayramı İçin Tekbir Alayı Düzenlendi

Lübnan'ın kuzeyindeki en büyük şehirlerden Trablus'ta, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla "Tekbir Alayı" düzenlendi.

Tekbir Alayı, Trablus'un Ebu Semra semtindeki El-İhsan Camii'nden başladı.

Katılımcılar, İslami pankartlar taşıyıp bayram tekbirleri getirerek sokaklarda yürüdü.

Alaya katılan Lübnanlı Nadir Hallab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekbir alayı İslami ritüelleri yaşatıyor ve kalpleri canlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların da yürüyüşe katıldığını belirten Hallab, "Çocuklar bizimle birlikte yürüyerek tekbir ve tespihler aracılığıyla bayramın gerçek anlamını öğreniyor." dedi.

İbrahim Casım ise mahallelerinde düzenlenen Tekbir Alayı'nın eski bir gelenek olduğunu söyledi.

Ebu Semra'daki yürüyüşe çok sayıda atlı da eşlik ederken, etkinlik kentte manevi bir atmosfer oluşturdu.