Trablus\'ta Milis Karargahı Kontrol Altında

AA ekibi, Libya'nın başkenti Trablus'ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen İstikrarı Destekleme Birimi (Gıneyve) milislerinin karargahını görüntüledi.

Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki karargahın kontrolü ve güvenliği artık İçişleri Bakanlığına bağlı polis birimlerinden Emniyet Müdürlüklerini Destekleme Teşkilatı tarafından sağlanıyor.

Gıneyve milislerine ait terkedilmiş çok sayıda askeri malzeme ve elbisenin yer aldığı gözlemlenen karargahta, tek kişilik hücrelerin bulunduğu iki alıkonulma merkezi bulunuyor.

Hücrelerde, alıkonulan kişilerden kalan kişisel eşyalar, kitaplar ve Kur'an-ı Kerim bulunduğu dikkati çekti.

Ebu Selim bölgesinde hayat normale döndü

Emniyet Müdürlüklerini Destekleme Teşkilatında Tümgeneral olarak görev yapan Iyad es-Sadık el-Emin, söz konusu karargahta basına yaptığı açıklamada, Trablus'taki olaylardan önce Gıneyve milis grubunun kontrolünde olan Ebu Selim bölgesinde güvenliği artık İçişleri Bakanlığının sağlayacağını söyledi.

Ebu Selim bölgesinin tümünde hayatın normal akışına döndüğünü aktaran Tümgeneral Emin, "Okullar açıldı, dükkanlar faaliyete geçti ve sokaklarda normal hareketlilik var." dedi.

Tümgeneral Emin, Bölgenin güvenliğini sağlamak için birçok noktada İçişleri Bakanlığının hem mobil hem yerleşik ekiplerinin görev yaptığını aktardı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi'nin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.