Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'nı Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'nı Alıyor

20.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'un İstiklal Madalyası ile bağımsızlık mücadelesini tescilledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını, şehrin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkının bir kez daha tescillenmiş olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğinde olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de düzenlenecek törenle İstiklal Madalyası'nın takdim edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda kentin stratejik rolü ve gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzonumuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Politika, trabzon, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'nı Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği’nden çıkılacağını açıkladı Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı
Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti Kreşin havuzunda boğulan küçük Berra, yaşam savaşını kaybetti
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Antalya’da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'nı Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.