Trabzon'a Yeni Havalimanı Projesi
Trabzon'a Yeni Havalimanı Projesi

Trabzon\'a Yeni Havalimanı Projesi
24.02.2026 22:19
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 3 milyon metrekarelik alana yeni havalimanı inşa edeceklerini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaklarını belirterek, "Yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzonlu Siyaset, Bürokrat ve İş Adamları Buluşması İftar Programı'na katıldı. Ankara'da İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen iftara çok sayıda bürokrat ve iş insanı katılım sağladı. İftardan sonra konuşan Bakan Uraloğlu, Trabzonun ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "2002'de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 559 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünellerini açtık" dedi.

'HIZLI TREN DEMİRYOLU PROJEMİZİN BU SENE DEVAMINI İHALE EDECEĞİZ'

Uraloğlu, "Bugün itibarıyla; Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 karayolu projemize devam ediyoruz. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız" diye konuştu.

Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Yapım çalışmalarına da Kırıkkale-Çorum arasında başladık. Bu sene devamını da ihale edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'YAKIN ZAMANDA TEMELİ ATIP YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bu gerçeği Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğü için şehrimizi son ziyaretlerinde yeni havalimanının müjdesini Trabzonlu hemşerilerimize verdi. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Yeni havalimanımız, hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Havacılık, Trabzon, Ekonomi, Ulaşım, Güncel

Son Dakika Güncel Trabzon'a Yeni Havalimanı Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'a Yeni Havalimanı Projesi - Son Dakika
