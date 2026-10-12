Trabzon Akçaabat'ta motosiklet TIR'a çarptı, sürücü öldü, TIR şoförü gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'ta motosiklet TIR'a çarptı, sürücü öldü, TIR şoförü gözaltına alındı

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Trabzon Akçaabat\'ta motosiklet TIR\'a çarptı, sürücü öldü, TIR şoförü gözaltına alındı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada motosikletin TIR'a çarpması sonucu 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü F.Ç. gözaltına alındı; sürücünün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRABZON'da TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Kahriman (43) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kahriman'ın (43) kontrolünü yitirdiği motosiklet, aynı yöne giden F.Ç. (48) yönetimindeki TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kahriman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Kahriman'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförü F.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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