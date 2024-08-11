Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fındık hasadında üreticilerle bir araya geldi

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahil kesiminde üreticilerle fındık hasat etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, Yeşilbük Mahallesi'nde fındık toplayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Genç, bir süre fındık topladığı üreticilere bol kazançlar diledi.

Başkan Genç, fındığın bölge ekonomisi için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Yöremizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın hasadına başlamış bulunuyoruz. Yeşilbük Mahallemizde hemşehrilerimizle birlikte bu bereketli sürece tanıklık ettik, sorunlarını ve taleplerini dinledik. Hasadımızın hayırlı olmasını, üreticilerimize bol kazançlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.