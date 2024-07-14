Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Faaliyetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Faaliyetlerini Sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, hizmetlerine devam ediyor. Merkezden yararlanan kadın sayısı günde ortalama 1403'e ulaşmış durumda. Spor bölümünde yüzme eğitimi, fitness, pilates gibi alanlarda 18 bin kadına hizmet verilirken, danışma bölümünde ise 1293 kadın ve kız çocuğu destek almaktadır. Üretilen ürünlerin satışa sunulması için Botanik Park ve diğer turizm merkezleri düşünülmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merkezin önemine vurgu yaparak, kadınların güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtmiştir.

14.07.2024 15:07
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2023 yılında hizmete açılan merkezden yararlanan kadın sayısının günde ortalama 1403'e ulaştığı bildirildi.

Merkezdeki spor bölümünde 18 yaş üstü bireylere yüzme eğitimi, serbest yüzme, fitness, mat pilates, reformer ve zumba gibi alanlarda bugüne kadar 18 bin kadına hizmet verildiği belirtilen açıklamada, Kadın Danışma Merkezi bölümünde ise yetişkin birey danışmanlığı, çocuk ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve beslenme danışmanlığı hizmetlerden 1293 kadın ve kız çocuğunun destek aldığı vurgulandı.

İstihdam atölyelerinde üretilen ürünlerin yakında Botanik Park'ta oluşturulacak satış alanları başta olmak üzere kentteki diğer turizm merkezlerinde satışa sunulması planlandığı ifade edilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in değerlendirmelerine yer verildi:

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin şehir için çok önemli olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Merkezimiz şehrimizde ve bölgemizde yaşayan kadınlar için çok önemli bir konumda. Çok sayıda seçenekle her alanda hizmetini aralıksız sürdürüyor. Spordan danışmanlığa, istihdamdan seminerlere, kurslardan çeşitli organizasyonlara kadar her alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca şehrimizde yaşayan kadınların hayallerine kavuşmasına imkan sunuyor. Sağlıklı toplum ancak kadınların güçlü olması ile mümkündür. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak dur durak bilmeden bu noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha kapsamlı projeleri hayata geçireceğiz. Her kesimden vatandaşımız için alternatifler üretmek görevimizdir."

Kaynak: AA

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