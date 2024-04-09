Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzurlu şekilde geçirebilmesini sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzonluların sıkıntısız bir Ramazan Bayramı geçirmesini sağlamak adına tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Bayram boyunca ilgili tüm birimlerle halkın hizmetinde olacaklarını vurgulayan Genç, "Bayram boyunca ulaşım hizmetleri aksaklığa mahal verilmeden yürütülecek olup toplu taşıma hizmeti ücretsiz verilecektir. Ayrıca Bahçecik, Bostancı, Sülüklü ve Uğurlu mezarlıklarını ziyaret edecek hemşehrilerimiz için ücretsiz seferler düzenlenecektir." ifadesini kullandı.
Genç, oluşabilecek her türlü kaza, doğal afet, yangın, mahsur kalma ve benzeri durumlarda mümkün olan en kısa sürede ilk yardım yapılabilmesi ve kesintisiz hizmet verilebilmesi adına yeterli sayıda itfaiye personeli ve araç bulundurulacaklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Şehrin yoğun bölgelerinde vatandaşlarımızın alışverişlerini ve ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri maksadıyla zabıta ekipleri tarafından dilencilere ve seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Şehirde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler de artırılacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara karşı TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda ekip görevlendirilmiştir. Ayrıca TİKOM ve 185 TİSKİ Mavi Hat günün her saatinde vatandaşlara kesintisiz hizmet verecektir."
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