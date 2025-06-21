Trabzon\'da 1182 Köpek Sahiplendirildi

Trabzon'daki Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden 14 ayda 1182 köpek sahiplendirildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 82 bin dönümde 14 bin metrekare kapalı alanda 2018'den bu yana faaliyetini sürdüren merkezde 6 veteriner hekim, 2 sağlık teknikeri ile 10 bakım ve besleme personeli görev yapıyor.

Merkezde Nisan 2024-Haziran 2025 tarihleri arasındaki 14 aylık dönemde 4 bin 873 hayvan kısırlaştırıldı, 1818'i aşılandı, çeşitli sağlık sorunları bulunan 918'i de tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve dernekler aracılığıyla, aynı dönemde merkezdeki köpeklerden 1182'si sahiplendirildi.

125'i yavru olmak üzere 559 köpeğe ev sahipliği yapan merkezde ameliyathane, karantina ve enfeksiyon tedavilerinin yapılabileceği binalar ile ziyaretçiler için sosyal alan da bulunuyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında merkez çatısı altında geçen yıl hizmete alınan Mama Üretim Tesisi'nde ise lokanta, hastane, yurt ve fabrikalardan toplanan yemek atıklarından hazırlanan mama, hayvanların beslenmesinde kullanıldı.

Merkez 700 köpek kapasiteli

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, merkezin 700 köpek kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Genç, şu an 559 canın kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Sokaktan aldığımız zaman onları güvenli hale de getiriyoruz ama 'Barınakta illa kalsın' arzusunda da değiliz, sahiplendiriyoruz." dedi.

Köpeklerin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve dernekler işbirliğiyle sahiplendirildiğini anlatan Genç, "Aldık, kısırlaştırdık, rehabilite ettik ve sahiplendirdik. En önemli kısmımız bu, seferberlik adına bunu yapıyoruz. Aslında toplumsal farkındalık da oluşturuyoruz." diye konuştu.

Başkan Genç, merkezde kısırlaştırılan köpeklerden 1182'sinin son bir yılda sahiplendirildiğinin altını çizdi.

Merkezde Mama Üretim Tesisi de bulunduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Parayla satın aldığımız mama sisteminden çıktık. Mama Üretim Tesisinde günlük 200 kilogram üretim yapıyoruz. Şu anda köpeklerimiz, kendi ürettiğimiz mamalarla besleniyor. Mamanın hammaddesini de Trabzon'daki lokantalardan, sağlık kurumlarından, organik atıklardan elde ediyoruz. Organik atıkları, çöp haline dönüşüp bize külfet getirmesinden kurtarıp mamaya dönüştürüyoruz. Bize emanet canlara gıda olarak fayda sağlıyoruz. Birçok faydayı bir arada sağlayan işlemden dolayı da çok mutluyuz."