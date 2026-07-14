Trabzon'da 15 Temmuz mesajları: Birlik ve demokrasi vurgusu

Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'un darbe girişiminin ötesinde, milletin vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Genç, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye'nin kaderinde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, milletin görüş ayrımı gözetmeden vatanına ve bayrağına sahip çıkmak için meydanlara çıktığını ifade etti.

15 Temmuz ruhunun cesaret, inanç ve vatan sevgisini temsil ettiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece hiçbir güç bu aziz millete diz çöktüremeyecektir. 15 Temmuz ruhu dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken en büyük gücümüz ve ilham kaynağımız olmaya devam edecektir."

"15 Temmuz gecesi millet demokrasi, hukuk, bayrak ve geleceğine sahip çıktı"

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da 15 Temmuz 2016'nın milletin milli iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirtti.

Mumcu, 15 Temmuz gecesi milletin demokrasi, hukuk, bayrak ve geleceğine sahip çıktığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalar altında çalışmalarını sürdürmesi, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin milletvekillerimizin darbecilere karşı ortak duruş sergilemesi, 15 Temmuz'un aynı zamanda güçlü bir demokrasi mücadelesi olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığının ilanıdır."

Mumcu, AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet iradesine sahip çıkmayı, demokrasiyi güçlendirmeyi ve Türkiye'nin geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasi ve milli iradeden vazgeçmeyeceğini gösterdiğini belirterek, meslek örgütleri olarak her zaman milletin ve devletin yanında olduklarını aktardı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ise esnaf ve sanatkarların darbelere karşı her zaman devletinin ve milletinin yanında olduğunu ifade ederek, ülkeye ve milli değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.