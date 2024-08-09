Trabzon'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Trabzon\'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Çocuklar ve aileleri için yemek ve şehir turu düzenlenen etkinlikte masal kahramanları, sihirbazlık ve balon gösterileri yapıldı. Sünnet edilen çocuklara bisiklet, diğer çocuklara ise oyuncak hediye edildi.

09.08.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 22 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Öğretmenevi'nde çocuklar ve aileleri için önce yemek düzenlendi, ardından da şehir turu gerçekleştirildi.

Tarihi ve turistik mekanları da gezen çocukların eğlenmesi için masal kahramanları, sihirbazlık ve balon gösterileri yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce sünnet edilen çocuklara bisiklet, törene katılan diğer çocuklara da oyuncak hediye edildi.

Açıklamada, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Organizasyonumuz, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde hayır şartı olarak belirtilen çocukların sünnet ettirilmesi kapsamında gerçekleştirildi. Bölgemizde Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal yardım ağı içinde yer alan ve ailesi tarafından sünnet ettirilmek istenen yavrularımızı hem şölenimizle eğlendirmek hem de sünnet operasyonuyla alakalı işlemleri yürütmek için düzenledik."

Kaynak: AA

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, trabzon, Sünnet, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement