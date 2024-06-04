Trabzon'da 5 Ayda 354 Dilenciye Müdahale Edildi - Son Dakika
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Trabzon'da 5 Ayda 354 Dilenciye Müdahale Edildi

Trabzon\'da 5 Ayda 354 Dilenciye Müdahale Edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için dilencilere karşı operasyonlarını sürdürüyor. Yıl içerisinde müdahale edilen 354 dilenciden 3'ü hakkında idari işlem yapıldı. İki motorlu ve tüm ilçelerdeki zabıta ekipleri de dilencilikle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ile koordineli bir şekilde devam ediyor.

04.06.2024 12:59
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Trabzon'da 5 ayda dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenliği için alınan tedbirler kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde dilencilere karşı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yıl içerisinde müdahale edilen 354 dilenciden 3'ü hakkında idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yedi kişiden oluşan ikisi motorlu olmak üzere 2 ekibimiz sürekli dilencilikle mücadele konusunda çalışmalarını yürütüyor. Bunlara ek olarak tüm ilçelerdeki zabıta ekiplerimiz de çalışmalarını aynı kararlılıkla yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ile koordineli şekilde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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