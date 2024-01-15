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Trabzon'da durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmenin bulunduğu bir otomobil durduruldu. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sürücü hakkında soruşturma başlatıldı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Trabzon\'da durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı
15.01.2024 - 14:52,  Güncelleme: 15:04
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Akçaabat ilçesi sahil yolunda durdurulan araçta, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere aracılık eden sürücü V.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'da durdurulan otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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