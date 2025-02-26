Trabzon'da 8 Şüpheli Yakalandı

Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Beşikdüzü, Ortahisar, Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Uygulamalarda, haklarında 2 ay ile 4 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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