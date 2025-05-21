Trabzon'da Abit Güner Anısına Resim Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Abit Güner Anısına Resim Sergisi Düzenlendi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ressam Abit Güner anısına düzenlenen 'Tuvaldeki İzler' resim sergisine katıldı. Kaya, Trabzon'un ressamlık potansiyeline dikkat çekerek, Abit Güner'in sanatını ve öğrencilerini saygı ile andı.

21.05.2025 09:20  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ressam Abit Güner anısına düzenlenen resim sergisine katıldı. Birçok ünlü ressamın Trabzonlu olmasının tesadüf olmadığını dile getiren Kaya, "Bizim genlerimizde, genetiğimizde, kodlarımızda bir ressamlık yeteneği var" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonlu ressam Abit Güner'in anısına, öğrencileri tarafından Sanatevi'nde düzenlenen "Tuvaldeki İzler" resim sergine katıldı. Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve çok sayıda sanatseverin de yer aldığı sergide konuşan Kaya, Trabzonluların resme olan yeteneğine dikkat çekti.

"Değerli isimlerden birinden eğitim almak istiyorum"

Kendisinin de resme ilgili olduğunu ve resim çalışmaları yaptığını belirten Kaya, "Bugün Abit Güner Hocamı anmak üzere burada buluştuk. Onun yetiştirdiği birbirinden değerli öğrencilerinin eserlerini gezeceğiz. Ben de resim meraklısıyım. Burada bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hayattayken 'keşke hocamdan ders alabilseydim' diyorum. Bir fırsatını bulup da bu koşuşturmanın, stresin içinde eğitim alamadım. Ama hocamın yetiştirdiği birbirinden değerli isimlerden birinden eğitim almak istiyorum" dedi.

"Bizim genetiğimizde ressamlık yeteneği var"

Trabzonluların resim konusunda çok yetenekli olduğuna ve birbirinden büyük ressamlar yetiştirdiğine dikkat çeken Kaya, bunun bir tesadüf olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnanılmaz güzel eserleri geride bırakarak aramızdan ayrılıp giden hocamı saygıyla anıyorum. Abit Güner, Trabzon'da doğdu, bir Trabzon markası olarak ortaya çıtı ama bir dünya markasına dönüştü. Bugün Türkiye'de resim deyince, yağlı boya deyince, ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Aslında sadece Abit Güner değil, Trabzon'un bu konuda müthiş bir potansiyeli var. Bir tespit yapmak için söylüyorum, büyük ressamların Trabzonlu olması tesadüf değil. Bizim genlerimizde, genetiğimizde, kodlarımızda bir ressamlık yeteneği var. Bunu ortaya çıkarabilmek çok kıymetli."

"Abit Güner Hocamı saygıyla anıyorum"

Konuşmasının sonunda Abit Güner'in öğrencilerine seslenen Kaya, "Abit Hocam sizin gibi çok değerli öğrencileri Trabzon'umuza bırakabilmiş. Artık yük sizin omuzlarınızda. Bu görev sizde. İnanıyorum ki bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek, hocamı en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Hep birlikte Trabzon'un kültür ve sanat hayatına, bizler de sizlerin çabalarına destek vererek katkı vereceğiz. Bugün burada olmaktan çok utlu olduğumu ifade ediyor, yaklaşık bir yıl önce kaybettiğimiz Abit Güner Hocamı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya ve davetliler, sergiyi gezdi.

'Tuvaldeki İzler' resim sergisi, 20-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Ressam, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Abit Güner Anısına Resim Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
Cedi Osman’ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan’da olay oldu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu
Volkan Konak için “Sahnede geberdi“ diyen müftü Kocaeli’ye vaiz olarak atandı Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı
Eurovision’da İsrail’in ikinci olmasına tepki yağdı Ülkeler kazan kaldırdı Eurovision'da İsrail'in ikinci olmasına tepki yağdı! Ülkeler kazan kaldırdı
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira
Piyasada sahte altın alarmı Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor Piyasada sahte altın alarmı! Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım

08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
17:59
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
15:00
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi Cenazede herkes maske taktı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
14:56
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı
14:55
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
14:44
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
14:34
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
14:23
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti
Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
14:18
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 10:07:16. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Abit Güner Anısına Resim Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.