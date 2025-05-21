Trabzon'da Abit Güner Anısına Resim Sergisi Düzenlendi

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ressam Abit Güner anısına düzenlenen resim sergisine katıldı. Birçok ünlü ressamın Trabzonlu olmasının tesadüf olmadığını dile getiren Kaya, "Bizim genlerimizde, genetiğimizde, kodlarımızda bir ressamlık yeteneği var" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonlu ressam Abit Güner'in anısına, öğrencileri tarafından Sanatevi'nde düzenlenen "Tuvaldeki İzler" resim sergine katıldı. Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve çok sayıda sanatseverin de yer aldığı sergide konuşan Kaya, Trabzonluların resme olan yeteneğine dikkat çekti.

"Değerli isimlerden birinden eğitim almak istiyorum"

Kendisinin de resme ilgili olduğunu ve resim çalışmaları yaptığını belirten Kaya, "Bugün Abit Güner Hocamı anmak üzere burada buluştuk. Onun yetiştirdiği birbirinden değerli öğrencilerinin eserlerini gezeceğiz. Ben de resim meraklısıyım. Burada bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. Hayattayken 'keşke hocamdan ders alabilseydim' diyorum. Bir fırsatını bulup da bu koşuşturmanın, stresin içinde eğitim alamadım. Ama hocamın yetiştirdiği birbirinden değerli isimlerden birinden eğitim almak istiyorum" dedi.

"Bizim genetiğimizde ressamlık yeteneği var"

Trabzonluların resim konusunda çok yetenekli olduğuna ve birbirinden büyük ressamlar yetiştirdiğine dikkat çeken Kaya, bunun bir tesadüf olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"İnanılmaz güzel eserleri geride bırakarak aramızdan ayrılıp giden hocamı saygıyla anıyorum. Abit Güner, Trabzon'da doğdu, bir Trabzon markası olarak ortaya çıtı ama bir dünya markasına dönüştü. Bugün Türkiye'de resim deyince, yağlı boya deyince, ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Aslında sadece Abit Güner değil, Trabzon'un bu konuda müthiş bir potansiyeli var. Bir tespit yapmak için söylüyorum, büyük ressamların Trabzonlu olması tesadüf değil. Bizim genlerimizde, genetiğimizde, kodlarımızda bir ressamlık yeteneği var. Bunu ortaya çıkarabilmek çok kıymetli."

"Abit Güner Hocamı saygıyla anıyorum"

Konuşmasının sonunda Abit Güner'in öğrencilerine seslenen Kaya, "Abit Hocam sizin gibi çok değerli öğrencileri Trabzon'umuza bırakabilmiş. Artık yük sizin omuzlarınızda. Bu görev sizde. İnanıyorum ki bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek, hocamı en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Hep birlikte Trabzon'un kültür ve sanat hayatına, bizler de sizlerin çabalarına destek vererek katkı vereceğiz. Bugün burada olmaktan çok utlu olduğumu ifade ediyor, yaklaşık bir yıl önce kaybettiğimiz Abit Güner Hocamı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya ve davetliler, sergiyi gezdi.

'Tuvaldeki İzler' resim sergisi, 20-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.