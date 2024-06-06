Trabzon\'da Anaokulu Öğrencilerine Kodlama Eğitimi Verildi

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Trabzon'da Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce, Çukurçayır Anaokulu koordinatörlüğünde anaokulu öğrencilerine yönelik kodlama eğitime teşvik projesi düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri kodlamayla ilgili ritim gösterileri, halk oyunları ve beden perküsyon ve muzogram (Müziği görsel ve işitsel bir deneyimle birleştiren bir teknik) çalışması gerçekleştirdi.

Proje kapsamında öğretmenlere kodlamayla ilgili eğitim verildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, çocuklar için kodlamanın gelecekte önem arz ettiğini belirtti.

Uygun, kodlamanın çocukların hayal dünyasını da geliştirdiğini aktararak, "Çocuklar da kodlamanın keyfiyle hayallerini, düşlerini, düşüncelerini, ufuklarını kodlayacaklar. Hayata dair bütün umutlarımız, bütün düşlerimiz, bütün kurgularımız onlarla, onların hayallerinde ve onların üzerinde. Onları geleceğe daha güzel, daha güvenli, daha ufuklu, daha güçlü yetiştirebilmek için tüm ekibime gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ise projenin hayata geçmesinden ötürü gurur duyduğunu ifade ederek, " Türkiye Yüzyılı'nı yazacak çocuklarımızın 21. yüzyıl becerileriyle donatılmasına hizmet eden tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.