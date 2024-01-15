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Trabzon'da buzlanan evin önünde düşen kadına belediye ekipleri yardım etti - Son Dakika
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Trabzon'da buzlanan evin önünde düşen kadına belediye ekipleri yardım etti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan Naziye Mahmutoğlu, evinin önünde meydana gelen buzlanmayı fark etmeyerek düştü ve ayağını kırdı. Mahalle muhtarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi ekipleri arazi aracıyla gelerek Mahmutoğlu'nu hastaneye götürdü.

Trabzon\'da buzlanan evin önünde düşen kadına belediye ekipleri yardım etti
15.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:37
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde, buzlanan evinin önünde düşerek ayağını kıran kadına belediye ekipleri yardım etti.

Yeniay Mahallesi'nde yaşayan Naziye Mahmutoğlu (50), hafta sonu etkili olan karın ardından evinin önünde meydana gelen buzlanmayı fark etmeyerek düştü.

Ayağı kırılan Mahmutoğlu, mahalle muhtarı Emanet Saral'ı arayarak yardım istedi.

Mahalle muhtarının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri buzlanma nedeniyle mahalleye ulaşamadı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, arazi aracıyla gittikleri evden Mahmutoğlu'nu aldı.

Mahmutoğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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