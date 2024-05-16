Trabzon\'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi\'nden çocuk hakları programı

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Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi (UCİM) tarafından "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" konulu program düzenlendi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde düzenlenen programda, çocukların sağlıklı biçimde yetişmesini sağlamayı, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumayı ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

İstismarcı profillerin her yerde olabileceğini belirten Özkan, "O yüzden bunu şöyle bakarsak değiştiririz; çocuk sadece annenin değil, toplumun. Birlikte bunu başarabiliriz." dedi.

Özkan, bir çocuğun doğru destek mekanizmasıyla karşılaşmasının önemine değindi.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Biz bir umut olmalıyız. UCİM'in istismarın asıl kaynağını kurutmak gibi bir amacı var. Mutlu çocuk yetiştirirsek suç oranı çok düşer." ifadesini kullandı.

Üye sayılarının her geçen gün arttığını aktaran Ceylan, "Bugün çocuk istismarının minimum seviyeye ineceğine inanıyorum. Artık insanlar tehlikenin nerede olduğunu biliyor. Biz bunu başaracağız ve birçok dünya ülkesinden önce başaracağız. Bu mücadele bana hayatımdaki en doğru şey geliyor." diye konuştu.