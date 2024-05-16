Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi'nden çocuk hakları programı - Son Dakika
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Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi'nden çocuk hakları programı

Trabzon\'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi\'nden çocuk hakları programı

Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi (UCİM) tarafından düzenlenen 'Çocuk hakları ve sahadan deneyimler' konulu programda, çocukların sağlıklı biçimde yetişmesi ve istismardan korunması amaçlandı. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, istismarcı profillerin her yerde olabileceğini belirterek, çocukların sadece annenin değil, toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve çocuk istismarının minimum seviyeye ineceğine inandıklarını ifade etti.

16.05.2024 16:08
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Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi (UCİM) tarafından "Çocuk hakları ve sahadan deneyimler" konulu program düzenlendi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde düzenlenen programda, çocukların sağlıklı biçimde yetişmesini sağlamayı, çocukları her tür duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumayı ve bu olayların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

İstismarcı profillerin her yerde olabileceğini belirten Özkan, "O yüzden bunu şöyle bakarsak değiştiririz; çocuk sadece annenin değil, toplumun. Birlikte bunu başarabiliriz." dedi.

Özkan, bir çocuğun doğru destek mekanizmasıyla karşılaşmasının önemine değindi.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Biz bir umut olmalıyız. UCİM'in istismarın asıl kaynağını kurutmak gibi bir amacı var. Mutlu çocuk yetiştirirsek suç oranı çok düşer." ifadesini kullandı.

Üye sayılarının her geçen gün arttığını aktaran Ceylan, "Bugün çocuk istismarının minimum seviyeye ineceğine inanıyorum. Artık insanlar tehlikenin nerede olduğunu biliyor. Biz bunu başaracağız ve birçok dünya ülkesinden önce başaracağız. Bu mücadele bana hayatımdaki en doğru şey geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi'nden çocuk hakları programı - Son Dakika

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