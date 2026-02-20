Trabzon'da dehşet: Akraba cinayetinde karar

Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalarından 3'ünü bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanık hakkında karar verildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım A'nın (66) bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından evin yakılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. ve kardeşi A.A, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet A, savunmasında pişman olduğunu ve en hafif cezayla cezalandırılmayı talep ettiğini belirtti.

Sanık A.A. ise suçu olmadığını öne sürerek, "Hiçbir suçum yok. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum, okuluma gitmek istiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan maktullerin yakınları ise her iki sanığın da en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet A'nın "kasten öldürme" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "nitelikli hırsızlık" suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Diğer sanık A.A.'nın ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, yaş küçüklüğü indirimi dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve takdiri indirim uygulanmamasına karar verildi.

Sanığa, ayrıca "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasında yaş küçüklüğü indirimi uygulanarak 19 yıl hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.