Trabzon\'da deniz tatbikatında 8 yaralı ve 2 kazazede kurtarıldı

Trabzon'da, Karadeniz açıklarında yangın çıkan ticari gemideki yaralıların ve denize düşen kazazedelerin kurtarılmasına yönelik hava ve deniz destekli tatbikat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 120 personel, 18 araç, 6 bot ve bir helikopter görev aldı.

"Mavi Hat 2026-Denizden Karaya Çoklu Yaralanma ve Entegre Sağlık Operasyonu" adı verilen tatbikatta, senaryo gereği Karadeniz açıklarında yangın çıkan ticari gemideki 8 yaralı ile denize düşen 2 kazazedenin kurtarılması için operasyon düzenlendi.

Denize düşen mürettebattan 2 kişinin yeri helikopterle tespit edilerek kurtarılması sağlandı. Yaralı mürettebattan 8 kişi ise Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekiplerince gemiden tahliye edilerek Trabzon Limanı'nda kurulan UMKE Sahra Hastanesi'ne getirildi.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince gerekli değerlendirmelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca yangın çıkan ticari gemiye müdahale edilerek yangının söndürülmesi ve gemideki yaralıların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, gazetecilere, tatbikatı denizde meydana gelebilecek olası kazalarda kurumlar arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Topsakal, senaryo gereği kaza geçiren gemiden denize düşen 2 kazazedenin helikopterle yerlerinin tespit edilerek kurtarıldığını ve sağlık ekiplerine teslim edildiğini belirtti.

Daha sonra yangın çıkan gemiye müdahale edildiğini ve yangının söndürüldüğünü aktaran Topsakal, gemide bulunan 8 yaralının da deniz polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılarak tedavi altına alındığını ifade etti.

Topsakal, benzer tatbikatların sürdürüleceğini kaydetti.