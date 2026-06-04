Trabzon\'da kapsamlı deprem tatbikatı

Trabzon'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, 14 ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Akçaabat ilçesinde bir süre önce yıkılan okul enkazında gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD'ın yanı sıra itfaiye, 112 Acil Sağlık, UMKE ile bazı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından 194 personel yer aldı.

"Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS 61)" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binanın enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Işıklandırma sistemini kuran ekipler, daha sonra belirlenen noktalardan enkaza girdi.

Katların kaldırılması tekniği de kullanılan faaliyet, depremzedelerin bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırılması ile tamamlandı.

Tatbikatı, Vali Tahir Şahin, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ile Fatih Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyin Paşaoğlu ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da takip etti.