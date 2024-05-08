Trabzon'da El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Trabzon\'da El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi' açıldı. Sergide, 60 kursa katılan 414 kursiyerin ürettiği çeşitli el sanatları ürünleri sergilendi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sergideki ürünlerin değerli olduğunu belirterek, kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunacaklarını ifade etti. Sergi, 10 Mayıs Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

08.05.2024 15:21
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Trabzon'da Ortahisar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla "El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

Ortahisar Belediyesi önünde açılışı yapılan sergide, 60 kursa katılan 414 kursiyerin ürettiği kağıt-rölyef, makrome, filografi, hasır örücülüğü, ahşap süsleme, iğne oyası, makine nakışı gibi ürünler sergilendi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, burada yaptığı konuşmada, sergide birbirinden değerli, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Kadınların bu sergiyle aile ekonomilerine katkıda bulunacaklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız günlerce uğraşıp ürettikleri ürünleri sergiliyor, inşallah bizlerin katkılarıyla da aile ekonomilerine bir nebze katkı yapmış olacaklar. 'Kadın emeği çok kıymetlidir.' dedim. Bizler için de kadın emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki günlerde yapacağımız ve artarak devam edecek işbirlikleriyle büyüteceğimiz çalışmalarımızda göreceksiniz. El sanatları ulusları ulus yapan, medeniyetleri medeniyet yapan işlerin başında gelir. Her ulusun kendine özgü el sanatları vardır. Bu el sanatlarının yansımaları da çok farklı olur, sizlerin de bildiği gibi. Bazen insanlar sevgilerini, acılarını, dramlarını, yaşanmışlıklarını, geleneklerini, göreneklerini, tecrübelerini böyle nakışlar halinde dile getirirler. Bazen kilime işlerler, bazen halıya işlerler, bazen bir çember oyasına işlerler. Duygularını, yaşanmışlıklarını medeniyetlerini, öğrendiklerini, acılarını, dramlarını oralarda anlatmaya çalışırlar. Bunun en güzel ifadesi, burada açılan stantlarımızda kendini gösterecektir diye düşünüyorum."

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ise öğretmen ve usta öğreticilerle gerekli eğitimi kursiyerlere verdiklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda bizler de Ortahisar Belediyemizde 35 kursumuzda 850 kursiyere eğitim verdik. Bu yaptığımız çalışmalar halen devam ediyor. Bunun yanında yine Ortahisar Belediyemizle çeşitli sportif ve kültürel işbirliği protokollerimizde hem okullarımızda hem de alanda, Halk Eğitim Merkezlerinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından en genç ve en bilge kursiyerlere teşekkür belgesi verilerek, sergideki stantlar gezildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Balaban da katıldı.

Sergi, 10 Mayıs Cuma akşamına kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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