Trabzon\'da Filistin\'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

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Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Trabzon Konak Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrasında cami önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde Uzun Sokak güzergahından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammed Eskici, her yıl mübarek ramazan ayında Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini arttıran İsrail'in bu yıl iyice zıvanadan çıktığını ve insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Eskici, 160 gündür İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını belirterek, "Tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize getirmeye dahi haya ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti." dedi.

Eskici, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini de ifade etti.

Açıklamanın ardından grup, Filistin halkı için dua ederek alandan ayrıldı.