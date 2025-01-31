Trabzon\'da Fındık Bahçelerinde Yangın Çıktı

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde fındık bahçelerinin bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Soğuksu Mahallesi'nin yüksek kesiminde fındık bahçelerinin bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahaleye başladı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin de katıldığı yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.