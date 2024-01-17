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Trabzon'un Of ilçesinde Gazzeliler için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'un Of ilçesinde Gazzeliler için kermes düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'deki savaş mağdurları için Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda kermes açıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dereceye giren öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar okundu. Şiir dinletisinin ardından kermesin açılışı yapıldı ve etkinliğe Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve davetliler katıldı.

Trabzon\'un Of ilçesinde Gazzeliler için kermes düzenlendi
17.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:01
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Trabzon'un Of ilçesinde savaş mağduru Gazzeliler için kermes açıldı.

Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Suskun Dünyaya Mektuplar" adlı projede dereceye giren öğrenciler, kaleme aldıkları mektupları okudu.

Şiir dinletisinin ardından Gazze'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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