Trabzon'da Geleneksel 2. Tohum Takası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzon'da Geleneksel 2. Tohum Takası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon\'da Geleneksel 2. Tohum Takası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, ata tohumunun korunması ve paylaşılması amacıyla ÇAYDER Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen 'Geleneksel 2. Tohum Takası' etkinliğine, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve diğer yetkililer katıldı. Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar, etkinliklerin devam edeceğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

26.04.2024 14:31
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "Geleneksel 2. Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.

ÇAYDER Kadın Kooperatifi tarafından ilçe merkezindeki kooperatif binası önünde, ata tohumunun korunması, üretilen tohumların paylaşılması amacıyla program gerçekleştirildi.

Vatandaşların tohum takas ettiği etkinliğe, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Dernekpazarı Kaymakamı Emre Akçay, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan ile Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar ve üyeler katıldı.

Kooperatif Başkanı Sayar, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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