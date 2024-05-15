Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Trabzon\'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunulan törende, çocuk oyunları etkinlikleri gerçekleştirildi. Dereceye giren okullara ödülleri törende verilecek.

15.05.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çaykara Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt ve personeli, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek'i makamında ziyaret etti.

Çaykara Gençlik Merkezinde düzenlenen geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine, Kaymakam Erbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kurt katıldı.

Etkinlikte ilkokul öğrencileri arasında mendil kapmaca, çift ayak atlama ve el değdirerek bayrak koşusu yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri, 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törende verilecek.

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Çaykara, Gençlik, Trabzon, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:21:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement