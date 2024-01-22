23:24 • •
Trabzon'da gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 4 sürücüye toplam 25 bin 756 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.
İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.
Yapılan denetimde, 4 araçta standart dışı egzoz bulunduğu tespit edildi.
Sürücülere toplam 25 bin 756 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar Verildi - Son Dakika