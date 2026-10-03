Trabzon'da 'Hadislerle İslam' okumaları 610 cami ve Kur'an kursunda başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da 'Hadislerle İslam' okumaları 610 cami ve Kur'an kursunda başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 'Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi', il genelindeki 610 cami ve Kur'an kursunda uygulanmaya başladı. Her hafta perşembe 'Hadislerle İslam' külliyatından okuma yapılacak; camilerin okuma ve müzakere merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Trabzon'da, "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" il genelindeki 610 cami ve Kur'an kursunda uygulanmaya başladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in başkanlığında ilçe müftüleri, vaizler ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uygulamaya giren projede, her hafta perşembe akşamı Diyanet İşleri Başkanlığının "Hadislerle İslam" külliyatından okuma yapılacak, hadislerin günlük hayata yansımaları değerlendirilecek.

Aile Yılı kapsamında da ailelerin çocuklar ve gençlerle camilerde buluşmasını hedefleyen projede, camilerin ibadet mekanı olmasının yanı sıra okuma, düşünme, müzakere ve birlikte öğrenmenin gerçekleştiği ilim ve irşat merkezleri haline getirilmesi amaçlanıyor.

İl Müftüsü Çiçek, ramazana kadar devam edecek programın, daha sonra da farklı içeriklerle sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

Çiçek, projenin camilerde okuma, düşünme ve müzakere kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
TrabzonKültürEğitimGüncelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:30:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da 'Hadislerle İslam' okumaları 610 cami ve Kur'an kursunda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei